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Радев отчете седмица на успехи: Бюджет 2026, енергийни договорености и позиция за Украйна

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев определи изминалите 7 дни като седмица на сериозни вътрешно и външнополитически успехи. Той акцентира върху внасянето на проектобюджета за 2026 г., напредъкът в енергийното сътрудничество с Турция след разговорите му в Анкара с президента Реджеп Ердоган и твърдата позиция, че тази година България няма финансовата възможност да поеме нови ангажименти за подкрепа на Украйна.

Премиерът Румен Радев определи внасянето на проектобюджета за 2026-та като сериозен успех, с който са преодолени месеците на стрес за гражданите и бизнеса и инерцията, завещана от предишните кабинети.

Румен Радев, министър-председател: "Знаете, че бюджетът е труден, но има безспорни достойнства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа за бюджет 2027."

Премиерът подчерта, че по време на срещата на върха на НАТО е информирал съюзниците ,че подкрепата на България за Украйна ще бъде според възможностите на фиска.

Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.

Снимки: БТА

След разговорите в Анкара с президента Ердоган и замразяването на договора с "Боташ" за 15 месеца, Радев очерта амбициите на страната.

Румен Радев, министър-председател: "Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте."

Радев добави, че интересът за доставки през България е голям.

#Министерки съвет #премиера Румен Радев

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