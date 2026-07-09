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Румен Радев: България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година възможности няма

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Социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, заяви премиерът

премиерът румен радев целта сложим безобразните обществени поръчки
Снимка: БТА
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България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма, заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

Румен Радев, премиер на България: „Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.“

По отношение на Бюджет 2026 Радев коментира:

Румен Радев, премиер на България: „След месеци на стрес за гражданите и за институциите правителството внесе проектобюджета за 2026 година. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достойнства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа по бюджета за 2027 година.“

За срещата на върха на НАТО в Анкара Радев заяви:

Румен Радев, премиер на България: „В последните дни проведох ползотворни разговори с президента на Турция Реджеп Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Интересът за доставки през България е голям и расте. В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност.“

#премиерът Румен Радев #заседание на МС

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