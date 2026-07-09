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От съображения за сигурност: Тръмп смени самолета при отпътуването си от Турция

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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От съображения за сигурност: Тръмп смени самолета при отпътуването си от Турция
Снимка: БТА
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Заради ескалацията на напрежението с Иран, американските тайни служби смениха самолета на президента Доналд Тръмп при отпътуването му от срещата на НАТО в Турция.

Вместо с подарения от Катар самолет, той напусна Анкара с традиционния Air Force One. Тръмп отрече да е имало опасност за сигурността му.

Според анонимни източници, цитирани от "Ню Йорк Таймс" Air Force One е напуснал въздушното пространство на Турция със спуснати щори и изключен транспондер. Тръмп се е качил на катарския президентски самолет от военната база Милдънхол във Великобритания за обратния полет до Съединените щати.

#среща на върха в Анкара #Доналд Тръмп #самолет #сигурност

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