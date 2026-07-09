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Кога ще бъдат почистени районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Кризата с извозването на отпадъците в столичните райони "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" постепенно се овладява. От 1 юли там има криза със сметосъбирането, а граждани сигнализират за препълнени контейнери, които остават неизвозени с дни.

Трите района "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" са тези, които в момента имат криза с бокулка. Причината е, че договорите с фирмите, които извършваха сметосъбирането, изтекоха в края на миналата година, а фирмата-изпълнител спечелила конкурса, която трябва да извършва сметосъбирането сега, не можеше да встъпи в длъжност, тъй като имаше процедура по обжалване на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията. Върховният административен съд обаче даде зелена светлина, Столична община да подпише предварителен договор с фирмата-изпълнител спечелила конкурса. На практика може би става въпрос на броени дни, докато и тази фирма встъпи в длъжност. До тогава и в трите района ще тече временна организация по сметосъбирането.

Директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов определи като добра новина възможността новата фирма да започне работа след продължилата седем месеца процедура.

„Това е добрата новина, с която може да започнем, че след 7 месечни мъки имаме произнасяне по предварителното изпълнение и в конкретния случай фирмата, спечелила обществената поръчка за почистване на зона №3, ще влезе в сила.“

По думите му обаче е необходим технологичен период, за да бъдат възстановени всички дейности по почистването на трите района.

„Докато не се убедим, че фирмата е готова на 100%, ще продължим съвременната организация на труда с допълнителни сили и средства от странични райони, така че да подсигурим необходимото качество на услугата за гражданите на тези три района.“

Според директора на Столичния инспекторат обстановката в районите „Подуяне“ и „Изгрев“ вече се подобрява. По думите му за последните седем дни от трите района са извозени стотици тонове отпадъци - 930 тона битов и около 300 тона едрогабаритен отпадък.

Паралелно със сметосъбирането започва възстановяване и на други услуги, които са били ограничени в последните месеци - метене, почистване на улици, подлези и дъждоприемни шахти. Най-сериозна остава ситуацията в район „Слатина“, където продължават да постъпват множество сигнали от граждани.

„Особено критична, бих могъл да кажа, или близка до критичната, е ситуацията в район „Слатина“. Получаваме много сигнали от граждани на „Слатина“ и бих могъл да потвърдя, че те са обективни.“

По данни на Столичния инспекторат около половината от натрупания отпадък в района вече е събран и извозен.

„Затруднения имаме в „Редута“ и особено в квартал „Христо Ботев". Всъщност това са наслагвания през последните 7 месеца на огромни количества едрогабаритни отпадъци, които така или иначе извозваме в момента.“

За преодоляване на кризата в „Слатина“ се използва допълнителна техника от съседни райони, както и помощта на доброволци.

Очакванията са новият изпълнител да започне работа в най-кратки срокове, но от Столичния инспекторат уточняват, че това ще стане след проверка на готовността му.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева.

#район "Подуяне" #Столична община #Слатина #изгрев #боклук

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