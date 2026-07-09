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Светослав Бенчев за конфрикта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ

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Винаги е добре да имаме няколко места, от които можем да си доставяме газ, заяви председателят на Петролната и газова асоциация по договора "Боташ"

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България може да бъде успешен център за търговия с природен газ, заяви Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация в студиото на "Денят започва".

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Стъпва най-малкото на географско положение. Има места, до които, за да достигне природен газ, той трябва да премине през България. Всичко е въпрос на политика. Ако държавата осигури необходимите възможности това да се случи, България може да бъде един доста успешен център за търговия с природен газ.“

За договора "Боташ" Бенчев коментира:

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Означава да договорим условия, които са по-добри от тези по време на подписването. Този договор беше сключен, когато ситуацията беше много различна – имаше танкери, за които нямаше свободни терминали. Доста експерти предвиждаха, че природният газ ще бъде значително по-скъп. Винаги е добре да имаме няколко места, от които можем да си доставяме газ. В моменти, в които имаше технически проблеми в терминала в Гърция, доставките минаваха през този договор. Количествата не са много, но помогнаха в тази ситуация. Такива договори дават възможност страната да бъде и част от търговията с природен газ.“

За цените на петрола след възобновяването на ударите в Иран Бенчев коментира:

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Цените вече реагираха. Ако няма някакво сигурно задълбочаване на конфликта, предполагам, че ще останат на тези нива. Дори да видим по-ниски цени, няма да се върнем бързо към нормалното. Цената на петрола е само част от стойността на продукта. Вчера гледах и застраховките, които танкерите използват, за да преминат през Ормузкия проток – скачат с 30-40% във всеки момент, което е напълно нормално, знаейки колко струва един танкер.“

За конфликта в Близкия изток Бенчев заяви:

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Цените са доста адекватни на ситуацията. Следим как ще се развие тя, този път нещата изглеждат малко по-сериозни. Надяваме се, че разумът ще надделее и няма да се стигне отново до пълномащабен конфликт. Предполагам, че основата на този конфликт отново е петролът, защото Иран иска да въведе изискване всички танкери да преминават през определен коридор, който може да контролира. Това очевидно не се харесва на САЩ и на президента Тръмп.“

По отношение на руския нефт председателят на Петролната и газова асоциация коментира:

Светослав Бенчев, председател на Петролната и газова асоциация: „Пазарът отдавна възприе липсата на сериозни количества руски нефт или поне начина на придвижването му – чрез сенчест флот или други по-специфични методи. По-скоро очакванията бяха свързани с доставките на готови нефтопродукти – бензин и дизел. Това не само че няма да се случи, но дори индийски продукти отиват за Русия. Отражението ще бъде сравнително малко. Основните продукти, които липсват в Европа и Азия, са керосинът и други рафинирани продукти. Цените там също вече се успокоиха.“

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#Петролната и газова асоциация #руски петрол #Светослав Бенчев #Иран

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