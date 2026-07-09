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Димитър Петров, ПБ: Промените в Изборния кодекс ги предлагаме, за да осигурим по-прозрачни и честни избори на предстоящия президентски вот

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Целта е да върнем модела от лятото на 2021 година – изцяло машинен вот, заяви депутатъ от ПБ

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Промените в Изборния кодекс ги предлагаме, за да осигурим по-прозрачни и честни избори на предстоящия президентски вот, заяви Дипитър Петров от "Прогресивна България" в студиото на "Денят започва".

Димитър Петров, ПБ: „Промените в Изборния кодекс ги предлагаме с водещата цел да осигурим по-прозрачни и честни избори на предстоящия президентски вот. Това е позиция, която Румен Радев още като президент отстояваше. Целта е да върнем модела, който беше въведен през лятото на 2021 година – изцяло машинен вот. Тогава се видяха всички предимства на машинното гласуване. Той към настоящия момент ще ограничи изцяло невалидните бюлетини и ще осигури по-бърз изборен процес.“

За легитивността на действията на управляващите Петров заяви:

Димитър Петров, ПБ: „Избирателната активност, която беше значително по-висока от предходната, показва, че в момента Народното събрание има легитимност. Мнозинството в нашата парламентарна група стъпва на тази легитимност, на чиято база предприемаме всички тези действия.“

За прехода между хартиен и машинен вот Петров коментира:

Димитър Петров, ПБ: „Създаде се една непоследователност по отношение на машинния и хартиения вот. Точно тези партии, които върнаха изцяло хартиеното гласуване в един момент, а след това решиха да има модел 50/50, сега най-силно упорстват срещу промяната. Може да се каже, че те са били удовлетворени от това положение с невалидните бюлетини.“

За процеса на пребояване на разписките от машинното гласуване депутатът от "Прогресивна България" заяви:

Димитър Петров, ПБ: „Отчитането на резултата от машинния вот ще се извършва чрез разпечатването на протокола, но искаме да има преброяване на контролните разписки като гаранция за законността и честността на вота. Протоколите ще бъдат неразделна част от общия протокол. Това ще улесни работата на СИК, които досега допускаха редица грешки.“

Вижте повече в разговора

#Прогресивна България # Димитър Петров #машинен вот

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