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Издирването на 11-годишната Наталия продължава: Десети ден в неизвестност

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
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Чете се за: 02:40 мин.
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Все още няма следа от 11 – годишната Наталия от село Константиново и от нейния пастрок, който я отвлече. Двамата са издирвани от полиция и доброволци вече 10-ти ден, но без резултат.

Боян Доцев, доброволец: „Ще отправя апел към доброволците, които разполагат с информация и участват в акциите – да не споделят местонахождението си, както и това на полицията. Вече 9-10 дни тези хора имат възможност да се укриват, а подобна информация може да им помогне да го правят по-добре. Хората, които имат постройки, вили или фургони в радиус 20-30 км от Аврен, където за последно е засечен Асен на втория ден с телефона му, нека проверят имотите си – вилите, мазетата и всички места, които могат да бъдат обитавани. Възможно е тези хора да използват подобни постройки. Асен, според мен, понеже в селото няма приятели, вероятно не е предполагал, че ще се вдигне толкова голям шум и че издирвателната дейност ще придобие такъв мащаб. Не знам доколко е бил подготвен – нека нито го надценяваме, нито го подценяваме. Факт е обаче, че вече 9-10 дни не знаем дали тези хора са живи, дали са здрави, къде се намират и в какво психическо състояние са.“

За твърденията, че момичето не е отвлечено от пастрока си, а е тръгнало по собствено желание Доцев заяви:

Боян Доцев, доброволец: „Асен се промъква вечерта и прави опити да ги запали. Има данни, че е правил опити със запалка по чаршафите. Казваме, че е имало и бензин, с който също е можело да ги подпали. Този човек пребива майката, оставя я със счупена ръка и вързана за стол. Той заплашва и принуждава детето, а тя, за да спаси майка си, тръгва след него. Това, че той не е опрял нож в гърба ѝ или пистолет в главата ѝ, не означава, че Наталия е тръгнала след него доброволно или че, видите ли, той просто си е „откраднал булка“ от това село.“

Вижте повече в репортажа на Мариана Малева

#11-годишна Наталия #продължава издирването на Наталия

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