Максимални температури между 25° и 31° в четвъртък

Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 25° и 31°, в София – около 26°.

Преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна Северна България ще бъде предимно слънчево.

Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, а в източната половина от страната ще се ориентира от североизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25° и 31°, в София – около 26°.

И по Черноморието ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 27°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен вятър.

В петък и събота ще бъде предимно слънчево, с превалявания през първия ден по Черноморието и в планините. Максималните температури ще се повишават.

В неделя ще бъде горещо, с максимални температури между 31° и 36°. След обяд над планинските и североизточните райони ще се развие купесто-дъждовна облачност. Ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област.

През нощта срещу понеделник и в понеделник със силен вятър от северозапад ще проникне относително хладен въздух и дневните температури слабо ще се понижат. Краткотрайни следобедни валежи ще има на места в източната половина от страната и в планините.