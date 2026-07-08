Марта Кос в Скопие: Еврокомисарят повтори необходимостта от конституционни изменения

Комисарят по разширяването Марта Кос повтори в Скопие необходимостта от конституционни изменения за включване на малцинството от българи, което би дало начало на преговори с ЕС.

Кос се срещна с македонския премиер Християн Мицкоски. Евросъюзът ще отвори роуминг зони за Западните Балкани от 2027-а година, каза Кос.

Еврокомисарката добави, че Република Северна Македония скоро ще стане член и на европейското цифрово пространство. Марта Кос припомни, че като цяло процесът на разширяване на ЕС се движи напред.