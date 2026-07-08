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Как норвежецът Ерлинг Холанд се превърна в най-обсъждания футболист?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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За първи път от началото на Световното по футбол днес няма да има мачове. Паузата е само за ден, преди най-добрите 8 отбора да започнат епичните сблъсъци от четвъртфиналите. Един човек прикова вниманието на милиони по света - дори на тези, които изобщо не са изкушени от футбола. Норвежкият викинг - Ерлиг Холанд, е безспорен любимец и вдъхновение за десетки мемета в социалните мрежи.

Със своите 195 см и дълга руса коса, Ерлинг Холанд често е сравняван с викинг. И има защо. 25-годишният норвежки нападател е известен с бързината си и със странното умение да вкарва гол по начин, по който трудно може човек да си представи, че възможно.

Ерлинг Холанд: "Понякога се налага да се ощипя, за да се уверя, че всичко това действително се случва."

Една от най-талантливите футболни звезди на нашето време е в надпреварата за голмайстор на Мондиала - със своите 7 гола от началото на турнира и два само срещу Бразилия, които мнозина казват еднолично е отстранил от Световното, Ерлинг Холанд печели сърцата не само на норвежците, но и на хора по целия свят.

Причината обаче не е само в таланта му на терена, но и в непринуденото му поведение. От чаровно-смешните му реакции на най-тривиални житейски ситуации.

Холанд е вдъхновение за немалко закачки в социалните мрежи. Може и да е милионер и желан от не един и два отбора, но мечтите му, оказва се, са простички:

Ерлинг Холанд: "Да живея във ферма... да карам трактор, да храня кравите - това е мечтата ми."

С неподправения си чар, понякога необяснимо поведение (КАДРИ - ХОДИ ПРЕГЪРБЕН) Ерлинг Холанд дълго време ще е както обожаван от всеки, който подкрепя отбора, в който играе - така и вдъхновение и за "онлайн-фолклора" в интернет.

Ерлинг Холанд: "Когато ме попитат от какво се страхувам най-много и не мога да им отговоря "да ме подгони Холанд", а вместо това казвам "паяци"."

#норвежки футболист #Ерлинг Холанд #популярност

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