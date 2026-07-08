Как да опазим здравето си в най-топлите летни дни?

Западна Европа е в третата гореща вълна от началото на летния сезон. В България все още не е имало дълга поредица от толкова горещи дни, за да говорим за вълна.

Синоптиците прогнозират, че през юли максималните температури няма да надвишават 40 градуса. Термометрите ще се покачат най-много до 38 градуса. Какво трябва и какво не трябва да правим в горещите дни?

Юли по традиция е най-горещият месец от годината. И въпреки това горещата вълна от запад ще ни подмине.

Анастасия Стойчева, ръководител отдел "Метеорологични прогнози" в НИМХ: "Ние все ще оставаме в тази южна част на този циклон, много трудно тази гореща въздушна маса, ще достига до нашата страна."

Прогнозите или евентуални предупреждения от синоптиците се изпращат до няколко министерства, до Министерския съвет и до президентството, както и до областните администрации, които пък ги разпространяват до общините.

Анастасия Стойчева, ръководител отдел "Метеорологични прогнози" в НИМХ: "Най-вероятно бихме могли да имаме няколко последователни дни с високи температури, при които когато те са над 35 градуса по европейската система "Метеоаларм" да обозначим това с жълт, когато тези дни станат повече от 5 ние повишаваме степента на опасност на горещини, тогава подаваме оранжев код."

Големите горещини могат да доведат до по-леки, но и до по-сериозни поражения върху човешкия организъм - от топлинен синкоп, през топлинно изтощение,Как до най-тежкото - топлинен удар.

д-р Пенчо Пенчев, началник отдел "Здравна политика и първа помощ" в БЧК: "Симптомите са същите както при топлинното изтощение, но тук се стига и до спадане на кръвното налягане, загуба на съзнание, кожата обикновено става сивкаво оцветена, влажна, кръвното налягане пада и пулсът се ускорява, дихателната честота се ускорява и в най-тежките случаи той може да завърши със смърт."

При много горещо време има опасност и от слънчев удар. А ръководителят на Световната здравна организация в България напомня, че повечето смъртни случаи и заболявания, свързани с горещините, могат да бъдат предотвратени, ако се действа преди жегата да достигне своя пик.

Нела Вампорова-Петерс, ръководител на СЗО България: „Повечето смъртни случаи и заболявания, свързани с горещините, могат да бъдат предотвратени, ако действаме навреме – преди жегата да достигне своя пик.“

Колкото до пожарите у нас - от началото на годината до момента са възникнали 28 горски и 44 по време на жътвена кампания.

Йото Василев, началник на сектор "Държавен противопожарен контрол" в ГДПБЗН: "Има забрана за паленето на огън на разстояние 100 метра от границата на горите. По време на пожароопасния сезон има абсолютна забрана за палене на такъв огън. Не трябва да изхвърляме фасове, както и незагасени клечки кибрит в горима среда."

Трябва да бъдем внимателни и при палене на огън в дворовете и при приготвяне на зимнината, напомнят от пожарната.