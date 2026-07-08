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Възможно ли е изцяло машинно гласуване на вота за президент?

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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гласуване - машини - Велико Търново
Снимка: БТА
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Възможен ли е изцяло машинен вот на предстоящите избори? Според фирмата доставчик "Сиела Норма" няма технически трудности изборите да са изцяло на машина. От Обществения съвет на ЦИК също смятат, че това е правилната крачка към по-честни избори.

За пръв и последен път само с машини гласувахме през 2021 година. Тогава осезаемо намаля броя на невалидните бюлетини. Връщането към машинно генерирания протокол, който има криптографска защита е добро решение според Обществения съвет на ЦИК.

Стоил Цицелков, Обществен съвет на ЦИК: "Ние решихме тези машини да ги превърнем в принтери за бележки, без те да са създадени за това, т.е. този външен принтер термичен, той е единствената незащитена, чрез криптографска защита част от тези устройства, ние решихме именно тя да произвежда носителя на нашия глас, нещо, което е абсурдно, много лоша практика."

От фирмата доставчик на машините казват, че няма причина в секциите под 300 избиратели да не се гласува машинно. На практика със закупуването на още около 1500 машини хартиеният вот може да остане изцяло в историята.

Веселин Тодоров, изп. директор на "Сиела Норма": "Това 300 не е някакво специално число, просто толкова машини имаше през юни 2021 година. Само че има доставени машини и след това. И според нас може да се направи така, че и секции над 200 да бъдат включени, а пък с малко допълнително закупуване на машини, може абсолютно всички секции да бъдат оборудвани."

Предложените промени в Изборния кодекс предвиждат преброяване на машинните разписки. Според Цицелков добрата практика е на случаен принцип да се проверява и съдържанието.

Стоил Цицелков, Обществен съвет на ЦИК: "Всичко това трябва да бъде предвидено и да бъде ясно описано. Какво става, ако има разминаване, кой е водещият протокол. Т.е. това са ни малки детайли, които предстои, надявам се, да бъдат прецизирани с помощта на експертите и най-вече хората от практиката."

Промените предвиждат МВР да извършва проверки на модулите от софтуера, свързани с преброяването на гласовете.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Начинът, по който е предложена редакцията на текста не е само МВР да проверява машините, а МВР да се включи в този процес, защото Министерство на електронното управление сега разбира се с ново име, има един ресурс, ние имаме съвсем друг ресурс, който ще допринесе за още по-пълноценна проверка, както на софтуера на машините, така и този път за пръв път се предлага да бъде проверен софтуера за броене."

Машините, с които България разполага са закупени през 2020 година. И от тогава не са ремонтирани. От "Сиела Норма" настояват да бъде извършена профилактика и при нужда да се подменят отделни компоненти.

#изцяло машинен вот #машини #гласуване

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