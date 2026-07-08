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Опасно съседство: Кран е надвиснал над къща в столичния квартал "Лозенец"

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Репортаж по ваш сигнал - кулокран е надвиснал над детска стая на къща в столичния квартал "Лозенец". В съседство на семейната къща се строят две жилищни сгради. Какви са изискванията при строителство в гъстонаселен район - вижте ...

"Нас много ни притеснява този тежък товар да не вземе да падне над нас.
Да.
Наистина е тежко.
Дано скоро свърши това."

Надвисналият кран над стаята им вече е обичайната тема за разговор между двете сестри Мария и Екатерина, и братовчедка им Лея, която все по-рядко идва при тях, защото я е страх. През прозореца на покрива си те виждат или стрелката на крана, или противотежестите. Семейството им е подало множество сигнали заради съседния строеж.

Георги Крунев, жител на квартал "Лозенец": "От седмица насам над имота ни и най-вече над спалнята на децата ни има издигнат тежък кулокран с няколко тона бетон антитежести и това нещо е непрекъснато надвиснало над главите на децата ни като Дамоклев меч. Дори един болт да падне от тази височина е като куршум. Още март месец, като разрушаваха къщата, не бяха взети никакви предпазни мерки - на практика половин етаж се изсипа в двора ми, където са паркирани колите в момента. Използвах изкуствен интелект - обърнах се към три различни ей ай модела да питам за казуса - това нещо трябва да е урегулирано в Плана за безопасност."

Георги подава сигнал след сигнал. Екипи на РДНСК правят проверка на място и установяват, че има одобрен от районната администрация план безопасност и здраве, в който обаче не е отбелязано местоположението на крана. По телефона строителят обясни, че ще внесе нов такъв.

Атанас Михайлов, управител на строителна фирма: "Няма опасност, въртенето на крана винаги минава и над странични имоти. Кранът е узаконен, ние не пренасяме товари над къщата."

Тъй като строежът е пета категория, на практика сега на ход е районната администрация, откъдето обясниха, че правят проверка по документи, а след това ще посетят и обекта. А дотогава вместо небето Екатерина, Мария и Лея ще виждат кран над главите си.

#надвиснал над къща #строителен #кран

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