Разбиха нелегално казино в центъра на Бургас, задържани са 11 души, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Операцията е проведена преди полунощ от служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Бургас.

В помещението са установени и задържани 11 мъже на различна възраст. При претърсването полицаите са открили и иззели множество покер чипове с различен номинал, карти за игра и специализирана покер маса. Намерени са и над 10 000 евро в брой.

Установени са и организаторите на незаконната игрална дейност. Всички задържани са отведени в полицейския арест за срок до 24 часа, а иззетите вещи ще бъдат използвани като доказателства по разследването.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.