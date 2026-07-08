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Разбиха нелегално казино в центъра на Бургас, задържани са 11 души

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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полицейска кола полиция
Снимка: Архив/БГНЕС
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Разбиха нелегално казино в центъра на Бургас, задържани са 11 души, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Операцията е проведена преди полунощ от служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Бургас.

В помещението са установени и задържани 11 мъже на различна възраст. При претърсването полицаите са открили и иззели множество покер чипове с различен номинал, карти за игра и специализирана покер маса. Намерени са и над 10 000 евро в брой.

Установени са и организаторите на незаконната игрална дейност. Всички задържани са отведени в полицейския арест за срок до 24 часа, а иззетите вещи ще бъдат използвани като доказателства по разследването.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

#11 задържани #нелегално казино #разбиване #Бургас

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