Автомобил се запали в центъра на Бургас този следобед. Инцидентът е станал около 14.00 часа на бул. „Демокрация“ в участъка между улиците „Дунав“ и „Сан Стефано“.

Огънят е обхванал превозното средство, от което се издига гъст дим.

Заради инцидента движението на автомобили по бул. „Демокрация“ в посока центъра на града е ограничено. Преустановено е и преминаването на пешеходци.

От горящия автомобил периодично се чуват силни гърмежи. Към момента няма информация за пострадали, а причините за възникването на пожара все още не са ясни.