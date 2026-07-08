Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе

Шофьор на линейка и лекарски асистент от Спешна помощ спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе. Малкият Венелин се появява на бял свят с усукана пъпна връв, но благодарение на професионализма и хладнокръвието на екипа, детето е стабилизирано в линейката.

Сигнал за 24-годишна родилка с контракции изпраща Джелил Еюбов на адрес в краен квартал на Русе. Още по пътя става ясно, че бебето няма да изчака до болницата.

Джелил Еюбов, лекарски асистент: "Подавах сигнал на колегата да кара възможно най-бързо и да пусне сирените и наблюдавам жизненоважните функции на родилката, да я успокоя, да диша дълбоко. Беше почнало раждането, успяхме да освободим главичката на бебето."

Вместо в родилната зала с екип от гинеколози и акушер, Венелин се появява на бял свят в тясната линейка под звука на сирените. Пъпната му връв обаче е усукана около врата и животът му буквално виси на косъм. Без миг колебание или паника шофьорът Боян Спасов взима нещата в свои ръце.

Боян Спасов, шофьор на линейка: "Завъртях го, обърнах го на една страна да му осигуря дихателни движения, развих пъпната връв. Изплака, всичко е наред, ще го бъде. - Не трябва ли в тази линейка да има и лекар, когато сте на повиквания? - Лекарят е един, той в момента е на адрес, ние затова сме обучавани да действаме в критични моменти. Не може на всеки адрес да ходи лекар, като цяло са 7 или осем при норматив до 15, на половина са."

Затова Боян се преквалифицира от шофьор на линейка в лекарски асистент и на 53 вече е студент във втори курс.

"Определено не се чувствам герой, това ни е ежедневие, удовлетворение за свършената работа, за един нов живот. Венелин е жив и здрав 3,100 кг. Искам да продължаваме нашата мисия да помагаме на хората."

В 30-годишната си практика Боян е помогнал на още 4 родилки да дадат живот.