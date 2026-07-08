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Христо Янев: ЦСКА в Европа е нещо специално

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Спорт
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Нуждаем се от подкрепата на нашите фенове, каза младият специалист.

Христо Янев преди ЦСКА - Дери Сити
Снимка: Startphoto.bg
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Христо Янев очаква тежък мач срещу Дери Сити (Северна Ирландия) в първата среща между двата отбора в квалификациите на Лига Европа. „Армейците“ са домакин на стадион „Васил Левски“ утре от 21:00 часа, а реваншът е след седмица. Наставникът на българският тим говори пред журналисти преди първия официален мач за сезона.

„Надявам се, че сме готови, подготвихме се добре. Разбира се, имаме футболисти, които не са на 100%, защото закъсняха за лагера. Утре ще разберем колко и дали сме се подготвили. Всички ще бъдат налични, кои ще вземат и колко игрово време ще разберете в мача“, коментира Янев.

„Джеймс Ето'о провежда вече тренировки с отбора, с всеки изминал ден е по-добре, надявам се да мога да ползвам още в първия мач. Правим всичко възможно всеки да бъде пълноценен в подготовката за онова, което имаме като план. Пиедраита и Перейра? И двамата са на 100% готови, имаха дребни неразположения, мога да ги ползвам в мача. Подготвяме се ЦСКА да започне добре, но да бъде добре и през целия сезон. Може да има и нови попълнения, процесът е отворен", добави младият специалист.

Треньорът на ЦСКА сподели мнението си и за опонента Дери Сити.

„Добър отбор, подготвени сме за онова, което предлагат в мачовете, които гледахме. Без значение е тревната настилка - каквато за нас, такава и за тях. Разбира се, искаме условията да са колкото се може по-добри. Очаквам тежък мач, мач с много единоборство. На това ниво от предварителните кръгове отборите са равностойни, така че очаквам такъв мач", заяви Янев.


Треньорът говори и по темата със защитниците Лумбард Делова и Адриан Лапеня, които се очаква да напуснат в следващите дни.

„С Делова се водят разговори, най-вероятно ще бъде извън групата за мача. Правим всичко възможно да картотекираме Жан-Филип Гбамин. За Лапеня - трябва да направя избор, той е извън групата за европейските ни мачове. Кевин и Фаетон? С Фаетон също се водят преговори, докато за Кевин преценявам кои футболисти могат да ни бъдат полезни за мачовете, които предстоят и той остава извън групата ни за Европа“, обясни Янев.

Наставникът е категоричен, че очаква специални европейски битки, в които изрази надежда, че тимът ще получи пълна подкрепа от феновете си.

„Нуждаем се от подкрепата на нашите фенове. ЦСКА в Европа е нещо специално, а специалното го правят феновете. Призовавам ги да ни подкрепят и да ни бутат напред. Историята на ЦСКА в турнирите ни задължава да даваме най-доброто от себе си. Това ще го кажа на футболистите преди да излязат на терена. Трябва да разберем, че историята е история, а за да сме част от нея трябва да напишем нова. За мен напрежението е привилегия. Между мен и феновете няма напрежение. За нас ЦСКА е нещо свещено и трябва да дадем всичко от себе си да върви напред. Това искам аз“, завърши Янев.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

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