Войната по пътищата: Нови мерки за намаляване на пътния травматизъм

СДВР поставя началото на съвместни действия с пътни експерти и неправителствени организации за ограничаване на тежките катастрофи в София. Директорът на столичната полиция Николай Пелтеков обяви, че основната цел е намаляване на броя на жертвите и ранените, като акцент ще бъде поставен върху контрола, превенцията, електрическите тротинетки и младите шофьори.

Николай Пелтеков, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи: "Целта на срещата днес беше да чуем мнението на експертите по линия на пътна безопасност от неправителствени организации. Целта е да намалим пътния травматизъм и да ограничим броя... по възможност да намалим броя на пострадалите и жертвите на пътя. Всеки един от експертите, благодаря за приетата покана и изказаното експертно мнение по отношение на причини, които довеждат до пътнотранспортните произшествия и какви мерки е необходимо да бъдат взети с оглед ограничаване на пътнотранспортния травматизъм."

Пелтеков заяви, че ще се проведат следващи срещи по темата и на тях ще бъдат поканени държавни институции, с които СДВР е имала предходни срещи. Ще се коментират предложения за минимизиране на проблема. Постигането на това ще се получи чрез срокове за изпълнение.

За децата с индивидуалните електрически превозни средства и новите шофьори, Пелтеков заяви:

Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Апел към родителите да бъдат по внимателни, да разговарят със своите непълнолетни деца, когато им разрешават да управляват тротинетки, когато им купуват по разни поводи, току-що придобили свидетелство за управление на моторно превозно средство и им закупуват скъпи автомобили, развиващи висока скорост. Трябва да разговарят с тях да бъдат внимателни на пътя." "Ще работим и в насока да се справим и с индивидуалните електрически превозни средства, които са на частни физически лица. Анализът на средата за сигурност по линия на пътен травматизъм показва, че към момента предвид, че идва летният сезон, се увеличава броят на управлението на такива средства. Те са немалка част от предпоставките за извършване или причиняване на ПТП", допълни той.

Критика към мерките отправиха експертите Красимир Георгиев и Тенчо Тенев.

Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България: "Обсъдихме проблеми в обучението и изпитите, несъвършения контрол. Смятам, че за първи път нашата асоциация повече от 20 години, за първи път беше инициирана такава среща. Лично аз видях много полза с уверението, че това е само началото. Ако продължи неправителственият сектор и институции да работят заедно, мисля, че скоро ще видим първите резултати."

Тенчо Тенев, бивш началник на "Пътна полиция" - СДВР: "Работил съм със седем директори на СДВР и това е единственият директор, който направи такава среща с пътни експерти и неправителствени организации."

Един от най-големите дефицити на София относно пътната безопасност според Тенев е липсата на личен състав по линия на "Пътна полиция".

За сливането или спирането на пътните институции и техния ефект Георгиев заяви:

Красимир Георгиев, председател на АКАБ: "При 11 институции, които отговарят за безопасността на движението, и не се постига никакъв добър резултат, обратно - резултатите стават все по-лоши, нека станат 2 или 3, може би опитът ще бъде успешен. Аз ще ви кажа, типичен пример от обучението и изпитите. Една прекрасна идея за дигитализация на обучението и на самия изпит по управление беше опорочена от Автомобилна администрация."

За камерите и изкуствения интелект Пелтеков добави:

Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Камерите, които са монтирани на входно-изходните артерии на София, ви уверявам, че ще бъдат използвани само и единствено за целите за безопасността на гражданите на столицата. Към момента са в пробен период, така че когато бъдат сертифицирани по отношение на Закона за движение по пътищата - ще бъдат използвани."

Директорът заяви, че разделителният мост е временна мярка за безопасност и че има положителен ефект.

Мнения и на други експерти:

Йонко Иванов, председател на Съюза по центрове по авто-мотоподготовка: "Приветстваме едно добро начало. Една крачка към обединение на петте неща, които биха могли да доведат до намаляването на предпоставките за пътния травматизъм - организация на движението, контрол на пътя, обучение, общество и най-вече вие медиите. Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите: "Пътна полиция", както и другите органи на МВР да санкционират не само водачите, нещо което се случва масово съгласно чл. 165 от Закона за движение по пътищата, ами и собственика на пътя."

Пътният травматизъм е един от основните приоритетите на правителството, МВР и Столичната община. Пелтеков и останалите експерти са уверени, че ще се справят с този проблем.

По темата работи Радослав Велинов, стажант редактор