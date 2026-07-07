Разделителен остров на Орлов мост: Подобри ли се безопасността на движението в района?

Само няколко дни след като беше монтиран изкуствен разделителен остров на кръстовището на Орлов мост в столицата, има ли подобрение в организацията на движението и безопасността?

Идеята на съоръжението е да се предотврати неправомерното продължаване направо от средната лента на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в посока Военната академия.

главен инспектор Даниел Тонев, началник на сектор "Пътен контрол и организация на движението" СДВР: "Отдел „Пътна полиция“ на СДВР е изготвил анализ за изминалите две години. Вследствие на този анализ установяваме, че водачите, които се движат по „Евлоги и Христо Георгиеви“ в посока улица „Шипка“, в часовете, когато движението е по-слабо натоварено, бъркат светофарната уредба и продължават направо, вследствие на което реализират ПТП-та. На базата на този анализ е създадена работна група съвместно със Столична община, която излиза със становище за изграждане на остров, който да отдели двете пътни ленти, които са само за надясно, и да не дава възможност на водачите да продължат направо."

По думите на инспектор Тонев, от началото на годината до 30 юни са станали 36 произшествия и има 7 ранени.

главен инспектор Даниел Тонев, началник на сектор "Пътен контрол и организация на движението" СДВР: "Откакто е създадено, няма ПТП-та и не дава възможност на водачите да продължат от средната лента направо."

Вижте повече в репортажа на Теодора Георгиева