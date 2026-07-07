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Забранено скачането: Рисковете от неспазване на предупреждението за моста в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:30 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Въпреки забраната, младежи продължават да скачат от Моста в Бургас в морето. Спасителите на плажа ежедневно ги предупреждават за опасността, но в много случаи забележките им остават без резултат. През годините подобни скокове са довели до редица тежки инциденти, включително и до смъртни случаи.

Петър Русев, старши спасител на Северен плаж-Бургас: "Преди няколко години имаше тенденция за намаляване на скоковете от моста, но вчера видяхме, че няма достатъчно контрол. Това са тийнейджъри между 15 и 20 години, които не са от Бургас, търсят адреналин, но е много опасно. Местните знаят, че не трябва да се скача, знаят, че е забранено – има глоби."

Спасителят коментира какви травми могат да се получат.

Петър Русев, старши спасител на Северен плаж-Бургас: "Големи проблеми могат да станат, най-често с гръбнака. При висок скок могат да изпаднат в шок и при падането във водата от голям удар да изпаднат в шоково състояние. Дълбочината е голяма и човек може да потъне."

Глобите за скачане от моста са между 100 и 500 евро, заяви спасителят.

Вижте повече в репортажа на Елеана Цанова

#моста Бургас #Бургас #инциденти

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