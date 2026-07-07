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Среща на върха на НАТО: Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Среща на върха на НАТО: Страните от Алианса с ключови разговори в Анкара
Снимка: БТА
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Лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев.

За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от Пакта. Вчера генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че по-голямата част от страните членки вече са достигнали разходи за отбрана в размер на поне 4% от БВП.

За разговорите в Анкара пристигат още украинският лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на ЕК – Урсула фон дер Лайен, и на Съвета – Антониу Коща.

Помощта за Украйна също ще бъде сред акцентите на срещата.

#премиерът Румен Радев #Урсула фон дер Лайен #Антониу Коща # Доналд Тръмп #среща на върха #НАТО

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