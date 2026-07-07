Издирването на Наталия: Повече от седмица продължава търсенето на момичето

Все още няма резултат от издирването на 11-годишната Наталия и на пастрока ѝ Асен Симеонов. Полицаи и доброволци са по следите им повече от седмица.

Периметърът на търсене се разширява и в съседни области, включват се и още сили, заявиха от полицията във Варна. Всички получени сигнали се проверяват, като на място се изпраща и специализирана техника – дронове и инфрачервени камери.

Много доброволци помагат в издирването, но само през светлата част на деня. Те претърсват гористите местности, а полицаите влизат в изоставените къщи.