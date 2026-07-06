Роберто Мартинес: Енергията на Диого Жота е нашето вдъновение

Роберто Мартинес определя като знак от съдбата мачът между Португалия и Испания на световното първенство година, след смъртта на Диого Жота и Андре Силва. Селекционерът на португалците смята, че енергията на покойния португалец, който за последно игра в Ливърпул преди да умре в катастрофа на 3 юли, служи като вдъхновение за всички в тима.

„Много интересно е, че когато започнахме турнира, погледнах програмата и разбрах, че ще играем 3 юли, защото точно на този ден загубихме Диого Жота и Андре Силва. Знаех, че това ще бъде неговият мач и че неговата енергия ще ни поведе напред. В крайна сметка не завършихме на първо място в групата. Това означаваше, че мачът ще е на 2 юли. Бях малко объркан. Очевидно началният съдийски сигнал беше в 7:00 часа, това е точно полунощ в Португалия“, започна той.

„Мисля, че оттам започна всичко, знаците на съдбата. Последният гол на Диого Жота за националния отбор беше срещу Хърватия. И още нещо, неговият номер беше 21, а резултатът бе 2:1. Мисля, че има толкова много знаци, чрез които го усещаме. Усещаме енергията му, тя е нашето вдъхновения“, заяви Мартинес.

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