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Заради опасно шофиране: В пернишкото село Черна гора настояват за спешни мерки

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Опасни пътища има в цялата страна. Примерът в следващия репортаж е от Пернишко. Жители на село Черна гора ни сигнализираха, че пред къщите им постоянно минават коли с превишена скорост. Хората настояват институциите да вземат спешни мерки за решаване на проблема.

Домът на Емил Василев от пернишкото село Черна гора е на метри от републиканския път за Ковачевци.

Емил Василев: "Аз не мога да изчисля с колко карат, но тук се кара страшно. Има някои, хвърчат като луди."

Преди няколко години автомобил отнесъл електрически стълб и оградата на една от къщите.

Виолета Американов: "Почна тропание, лопание, пищание. Стълба се строши, падна над колата. Тази ограда я прави един път човека. Сега още един път, още не я е правил."

Преди дни Емил предприел необичайни мерки.

Емил Василев: "Направих една черна кутия в с един бинокъл, ей тук го монтирах. Ей така малко да ограничим скоростта. Преди някой да е пострадал да вземем мерки, ако може да ни помогне. Ще стане беля, а като стане белята после какво ще правим, като направят на кайма децата."

Още миналото лято хората подали сигнал в община Перник. През септември експертна комисия решила на пътя да бъдат изградени две изкуствени неравности.

Кристиян Иванов "Организация на движението", община Перник: "Проектирането и изграждането на платно за движение зависи от собственикът на пътя. Това е АПИ. Със сигурност ще повлияе като намаляване на скоростта, дали ще е на 100 % ефективно? Без повишен контрол как да се случи само с изкуствени неравности?"

В полицията сигнал за шофиране с превишена скорост на основната улица в Черна гора е подаден преди две седмици. Миналата седмица на място имало по-засилен контрол.

комисар Йордан Дундаков началник на "Охранителна полиция", ОД на МВР Перник:"За 5 дни имаме 14 установени превишения на скоростта, които са в рамите на 11 до 20 километра. Общините могат да постават камери за скорост, като процентна част от глобите, които ще бъдат налагани с тези технически средства, ще бъдат за самата община като приход."

От АПИ съобщиха, че до края на август пътноподдържащото дружество в Перник трябва да изготви проект за промяна на организацията на движението в Черна гора. А изпълнението му ще започне след съгласуване с "Пътна полиция".

#село Черна гора #пернишко #опасен път

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