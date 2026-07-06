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Директорът на ВиК - Бургас остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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В ареста остава и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев

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Директорът на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и служителят по инвеститорски контрол Илчо Боев остават в ареста.

Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и им наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според съда е налице обосновано предположение, че двамата са извършили престъплението, за което са обвинени, както и реална опасност да извършат друго престъпление.

Двамата бяха задържани при акция на ГДБОП в централата на дружеството в края на миналата седмица и са обвинени за умишлена безстопанственост във връзка с обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци.

#оставен в ареста #ВиК-Бургас #директор

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