Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК – Бургас

Окръжната прокуратура в Бургас поиска постоянна мярка „задържане под стража“ за изпълнителния директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и служител по инвеститорски контрол в дружеството.

Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВиК – Бургас в размер на над 303 хиляди евро.

По данни на прокуратурата сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано днес от Окръжния съд в Бургас.