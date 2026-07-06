БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Обвинения срещу директора на ВиК – Бургас: Съдът гледа мярката за неотклонение на Цветан Мирчев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се Бургаският окръжен съд да разгледа искането за мярка за неотклонение на директора на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и още един задържан по случая. Прокуратурата поиска най-тежката мярка "задържане под стража".

Служители на ГДБОП влязоха в петък в централата на дружеството, иззеха документи и извършиха проверки в кабинетите на ръководството. Според информация на БНТ обвиненията са свързани с разследване за фиктивно изпълнение на обществена поръчка.

Само седмица по-рано беше задържан и директорът на ВиК – Несебър по разследване за поискан и получен подкуп в размер на 8000 евро.

#Районен съд - Бургас #ВиК Бургас #Цветан Мирчев #Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
2
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
3
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател на нашата парламентарна група
4
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
62-годишен мъж загина в морето край Ахтопол
6
62-годишен мъж загина в морето край Ахтопол

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Сигурност и правосъдие

МВР празнува 147 години – признание към служителите и почит към героите
МВР празнува 147 години – признание към служителите и почит към героите
След случая с прехванатия пътнически самолет: Как от авиобаза "Граф Игнатиево" са реагирали на ситуацията? След случая с прехванатия пътнически самолет: Как от авиобаза "Граф Игнатиево" са реагирали на ситуацията?
Чете се за: 02:25 мин.
Задържан е директорът на ВиК-Бургас Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Варненски съд наложи мярка “подписка” на бившия главен архитект на кметство “Приморски” Варненски съд наложи мярка “подписка” на бившия главен архитект на кметство “Приморски”
Чете се за: 00:42 мин.
Задържан е служител в Ардино заради съмнения за нарушения при обществена поръчка за 6 млн. лв. Задържан е служител в Ардино заради съмнения за нарушения при обществена поръчка за 6 млн. лв.
Чете се за: 02:20 мин.
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
21121
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“:...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Иван Демерджиев за полетите на Пеевски: Ще бъдем максимално прецизни и ще изнесем всички факти Иван Демерджиев за полетите на Пеевски: Ще бъдем максимално прецизни и ще изнесем всички факти
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Обвинения срещу директора на ВиК – Бургас: Съдът гледа мярката за неотклонение на Цветан Мирчев Обвинения срещу директора на ВиК – Бургас: Съдът гледа мярката за неотклонение на Цветан Мирчев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Горещини и пожари: Дебат за вот на недоверие срещу френския кабинет Горещини и пожари: Дебат за вот на недоверие срещу френския кабинет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Последна почит: Наследникът на Али Хаменей все още без публична поява
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Тръмп и Зеленски ще разговарят по време на срещата на върха на НАТО
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Антропология на бедствията: Проект събира спомени и лични...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ