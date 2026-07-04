Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител

Обвиненията идват ден след акцията на ГДБОП в централата на ВиК – Бургас, откъдето беше иззето голямо количество документация и бяха задържани над десет души, сред които директорът на дружеството и ръководители на регионални офиси. По информация на БНТ разследването е свързано със съмнения за фиктивна дейност по обществена поръчка.

Цветан Мирчев оглави ВиК – Бургас през 2023 г., след като смени дългогодишния директор инж. Ганчо Тенев. Междувременно общинският съветник в Бургас Мариян Иванов определи арестите като закъснели и изрази съмнения за други нарушения в дружеството.

Мариян Иванов, общински съветник: „Бих насочил вниманието на разследващите да проверят дали случайно нямат вързани големи обекти незаконно към ВиК мрежата, от които ВиК не получава пари.“

Според Иванов водният ресурс на ВиК – Бургас не е управляван ефективно през последните години.

Мариян Иванов, общински съветник: „През този 5-годишен бизнес план, който изтича тази година, загубите на ВиК – Бургас трябваше да паднат до 48%. В новия бизнес план за 2031 г. те са предвидени да бъдат близо 53%. Това е при милиард инвестиции, направени в сектора. Само ще припомня, че по Оперативна програма „Околна среда“ бяха отпуснати около половин милиард лева за подмяна на ВиК инфраструктура и въпреки това загубите продължават да растат.“

Припомняме, че преди седмица беше задържан и директорът на ВиК – Несебър Свилен Станчев, след разследване за поискан и получен подкуп. Към този момент няма данни дали има връзка между настоящия арест на директора на ВиК – Бургас и ръководителя на дружеството в Несебър.

Очаква се в понеделник прокуратурата да изнесе повече детайли около разследването във ВиК – Бургас и да бъдат гледани мерките за неотклонение на двамата задържани.