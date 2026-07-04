Повдигнаха обвинения на директора на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и на негов служител

Изпълнителният директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев и още един служител на дружеството са привлечени като обвиняеми. Те са с повдигнати обвинения научи "По света и у нас" от прокуратурата в Бургас.

Според държавното обвинение срещу директора на дружеството в Бургас е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, а срещу другия служител – за помагачество.

Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник от прокуратурата да дадат повече подробности по разследването и акцията на ГДБОП във ВиК – Бургас, проведена в петък. В понеделник ще се гледат мерките за неотклонение и на двамата обвиняеми.