Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс

Извънредна ситуация в почивния ден край плажа в Черноморец. Пожар обхвана няколко бунгала в района на къмпинг „Градина“.
Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. В момента на инцидента туристите са били на плажа. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Три екипа на пожарната са се отзовали на сигнала за огнената стихия. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността „Червенка“.
ст. комисар Николай Николаев, директор на РСПБЗН-Бургас: „Вече сме в пожароопасния сезон и всяко забавяне можеше да коства пожар на по-голяма площ. За наша радост нито тревите са обхванати, нито съседните бунгала. Имаме някаква яснота откъде е възникнал пожарът – от средата, в близост до кухненското помещение, но предстои разследване , предвид това, че все още не са разпитани хората, които обитават постройката.“