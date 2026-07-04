Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс

Извънредна ситуация в почивния ден край плажа в Черноморец. Пожар обхвана няколко бунгала в района на къмпинг „Градина“.

Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. В момента на инцидента туристите са били на плажа. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Три екипа на пожарната са се отзовали на сигнала за огнената стихия. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността „Червенка“.