Разпитаха Емрах Стораро заради клипа, в който автомобилът му се движи през парка в Созопол

Полицията привиква на разпит Емрах Стораро, след като в интернет се появи видео, на което се вижда как автомобилът му се движи през пешеходната зона на градския парк в Созопол. В социалните мрежи певецът призна за нарушението, а от полицията съобщиха, че шофьорът ще бъде глобен.

Кадрите на колата в парка предизвикваха вълна от възмущение.

Станислав Проданов: "Това са господа с пари, които могат да си го позволят. Бащите им просто са заможни. Така си карат, плащат си на някого и така." Димитър: "Точно зад вас, можете да видите, има детска площадка, пясъчник. Има и мотори някой път минават, което е по-опасно, защото има доста деца тук."

Луксозният автомобил е собственост на певеца Емрах Стораро. Той призна за нарушението във видео, публикувано в профила му в Инстаграм.

Емрах Стораро: "Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава – отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се и какво се случва – Емрах е на първа страница, защото е минал по пешеходна зона и то минах, защото видях, че кола минава преди мен и помислих, че е нормален път. Това нормално ли е според вас аз да съм на първа страница?"

Полицията е започнала разследване. Изпратена е призовка на собственика на колата, но МВР уточняват, че алеята е била необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци.

ОД на МВР - Бургас: "Констатирано е, че автомобилът, със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера. Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая." Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: „Извинявам се много, има тротоар. Според вас на всеки един тротоар трябва да има знак, специален, за забранено влизането на автомобили ли?“

От днес на входа на парка в Созопол са поставени колче и саксия, така че преминаването на автомобили да бъде невъзможно.

Певецът ще бъде глобен за нарушението. Припомняме, че миналата есен той остана без книжка заради друг клип с опасно шофиране, но тъй като обжалва наказанието, има право да управлява автомобил.