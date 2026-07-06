Вече седмица в неизвестност: Издирването на 11-годишната Наталия продължава

Издирването на 11-годишната Наталия и пастрока ѝ продължава вече седми ден. Периметърът на търсенето е в почти цяла Варненска област, а от полицията заявиха, че при нужда издирването ще се разшири и в съседни градове. Екип на БНТ се свърза с брата на 40-годишния Асен Симеонов, който отказа интервю, но заяви, че Асен наистина е много агресивен.

За хората в селото няма съмнение, че Асен Симеонов е насилник и системно е упражнявал физически и психически тормоз над 11-годишната Наталия и майка ѝ.

Боян Доцев, доброволец от с. Константиново: "Всичко, което разбрахме от майката, той влиза в дома в два часа посред нощта, детето се събужда и изпищява, защото е седнал на табуретката до леглото. Правил е знаци със запалката, че може да ги запали в леглото. Тръгнал е да пали чаршафа, за да им покаже, че може. Просто ужасът е бил невероятен. Заплашва детето, заплашва и жената, пребива я, чупи ѝ ръката, завързва я ѝ залепя устата. На вас как ви се струва това? Като пастрок, който се грижи за детето ли?"

Братът на Асен Симеонов – Алтън, не пожела да застане пред камерата ни, но потвърди, че той е избухлив и много агресивен. Според експертите след раздялата с майката на Наталия Асен Симеонов е търсил емоционално възмездие.

д-р Веселин Герев, психиатър: "Самата ситуация се развива така, че първо имаме вербално насилие, оттам се преминава към физическо насилие, което най-вероятно е много добре обмислено и планирано. И накрая се стига до отвличането на детето. Крайната цел е допълнително унижаване и емоционално малтретиране на майката, която знаете, че е много привързана с детето."

Периметърът на претърсване е близо 100 километра. От полицията уточняват, че непрекъснато се подават сигнали от хора, които твърдят, че са засичали Наталия и Асен и то в различни общини във Варненска област. Последният сигнал е от събота вечерта за района на село Величково в Община Дългопол, но последвалата проверка не е дала положителен резултат.

старши комисар Цветан Пировски, директор на ОД на МВР - Варна: "Нощно време работим по друга тактика, но няма да споделям каква е тактиката, със секрети и с дронове с инфрачервено заснемане. Ние претърсваме къщите изоставените, защото доброволците нямат такива правомощия."

А близките на Наталия не губят надежда, че скоро ще се прибере у дома невредима.

"- БНТ: Мислите ли, че този човек е способен на агресивни действия спрямо Наталия? Петя, сестра на Наталия: Зависи какво му е в главата, не знам. По принцип може да я нарани, а може и да не я нарани... не мога да кажа със сигурност."

Доброволци призоваха планинари и пещерняци, които имат специални умения и технически средства, да се включат в издирването. Ако забележат Наталия и Асен да подадат сигнал в полицията.

По темата работиха Петко Петков и Нивелина Няголова-Георгиева