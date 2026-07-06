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Как се оценяват българските хижи и какви са новите стандарти и иновации в планината?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ана-Мария Георгиева
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Планинските хижи привличат туристи зиме и лете. В последните години все повече хижи започват да предлагат на посетителите по-добри условия и по-качествена храна. А вече четвърта година се провежда и кампанията "Хижа на годината", която отличава и подкрепя българските хижи и заслони. Ние пък всяка година подкрепяме тази кауза.

След ковид пандемията много от нас се обърнаха към природата. И все повече се устремяват към планината в почивните дни и ваканциите. Постепенно се гради и осъзнатост към опазването ѝ. Такава е и една от целите на кампанията „Хижа на годината“, която подпомага хижите чрез финансиране и материали за ремонт и оборудване на базите. Сред дарителите са успешни бизнес компании.

Полина Димитрова, част от организаторите на кампанията "Хижа на годината": "Материалната база е в изключително тежко състояние, защото голяма част от хижите са строени само с доброволен труд и с дарения. И са строени преди доста години, няколко от тях са дори и столетници. Все пак, това са обекти, които се намират на специфични места, които са изложени на доста сериозни метеорологични условия."

Основен проблем пред хижарите остава достъпа до вода и електричество.

Полина Димитрова: "Защото са на места, на които няма електропреносна мрежа, на някой съответно електричеството се генерира единствено и само от алтернативни източници, като вецове, които обаче са строени, нали, и монтирани преди десетилетия."

Теодор Петков стопанисва хижи от години, работил е при всякакви условия.

Теодор Петков, хижар на хижа "Композиторите" на Витоша: "Аз съм бил на хижа без ток примерно, хижар една година. И там е много тежко положението. Имало е едно време ток до тази хижа въпросната. Жиците са откраднати от преди 20 години и няма ток, няма вода."

Затова хижарят оценява възможността да получи подкрепа за нововъведения.

Теодор Петков: "Като хижар на хижа с трифазен ток, много добре ще се отрази една соларна система. Много ще ни намаля разхода, особено в зимата, когато сме главно на електрически печки. Имаме и на дърва вариант, но просто е по-лесно понякога да се включат за няколко часа
вечер."

Отличените хижи получават целева помощ по линия на конкурса. Оценява се достъпност, удобства, кухня, екология, обслужване и т.н. в общо 9 категории.

Полина Димитрова: "Хижите са много различни и те се намират в много труднодостъпни, по-лесно достъпни места на по-висока част планината. Не можем да сравняваме една хижа, до която има достъп с лек автомобил и такава, която се обслужва само с човешка сила или с коне."

Една от категориите е природосъобразни практики - енергийната ефективност, управлението на отпадъците, пестене на вода на ресурси, ограничаване на пластмаса.

Полина Димитрова: "Като започваме от това да се внедряват такъв тип технологии, които разбира се, да бъдат съобразени и с това в каква среда се намираме, в това да събираме разделно, и всъщност не да събираме разделно на хижите, а по-скоро да отнасяме отпадъците с нас."

Теодор Петков: "Много хора не разбират, че няма сметоизвозване. И освен, че не си взимат сами боклука, ни носят още и техен допълнително. Ние целият този боклук го изхвърляме със собствените си коли. Минаха няколко години, минаха докато се осъзнаем, че трябва едно ремарке да купим най-накрая. За да не си ги цапаме."

Полина Димитрова: "Много толерираме също така да се готви с местни продукции, да се използват сезонни храни. Много са нещата, в които може да се работи наистина в посока за това да се намалява отпечатъка, който ние с присъствието си сред природата влияем."

Има и категория "Хижар за пример".

Полина Димитрова: "Защото всъщност едно място го прави специално хората, които се грижат за него. Не е лесно да се наемеш със задачата да се грижиш за такова място и наистина да и то да се грижи с отговорност, отдаденост, с любов, защото това е наистина нещо времеемко."

В момента тече електронно гласуване до 30 септември. През това време всеки може да се включи в доброволчески акции по ремонтиране, боядисване и почистване на хижи и заслони. Победителите ще станат ясни на церемония на 15 октомври.

#планински хижи

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