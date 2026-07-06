Емрах Стораро: Имаше и други коли, но вие забелязахте само тази

"По пешеходна зона съм минавал аз… там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази”, казва Емрах Стораро във видео, което публикува в социалните мрежи снощи.

Луксозният автомобил на Емрах Стораро беше заснет снощи да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол.

Полицията в Бургас се е самосезирала по случая, образувайки проверка.

Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.

На управлявалия автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.