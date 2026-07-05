Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол

Полицията в Бургас започна проверка след сигнал за луксозен автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол.

Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха множество реакции, тъй като се твърди, че колата е на певеца Емрах Стораро.

От МВР на този етап не съобщават кой е управлявал автомобила и на кого е собствеността му, тъй като тече разследване. Проверката е затруднена от липсата на камери за видеонаблюдение в парка. Очаква се органите на реда да дадат повече подробности за случая през утрешния ден.

Припомняме, че през есента на 2025 г. Емрах Стораро беше заснет в клип с опасно шофиране на столичен булевард заедно с певеца Константин. След случая двамата бяха извикани на разпит, а книжката на Емрах беше отнета.