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Дъждовно, с гръмотевици и опасност от градушки в следващите дни

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През повечето от следващите дни ще има райони със следобедни превалявания. По-интензивни и на повече места в страната ще бъдат валежите в сряда, когато се очаква се и мощна гръмотевична дейност, както и временно усилване на вятъра. Има опасност и от градушки.

Причината - студен атмосферен фронт, който ще премине през Балканите.

В близките часове преваляванията навсякъде ще спрат и утре денят в почти цялата страна ще започне със слънчево време.

Следобедни валежи ще има отново главно в източните и планинските райони. Максималните температури ще се повишат с около градус и ще бъдат между 27° и 32°.

Вятърът ще бъде умерен, с посока от запад, в Източна България - от юг, на морския бряг - от югоизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево, но по-късно през деня на места по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури ще останат без промяна , от 27° до 29°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините вятърът ще бъде умерен, от северозапад, а валежи се очакват и там през втората половина на деня.

Следобедни валежи ще има и на Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево. Температурите ще се повишават, но ще останат около климатичните норми.

По-високи от обичайните за началото на юли ще се задържат температурите на Британските острови. Слънчево и още по-горещо ще бъде утре във Франция, Италия и на Пиренеите, където отново се очакват стойности около 40°.

В сряда температурите у нас ще се повишат с още градус-два. След слънчевото начало, през втората половина на деня на много места ще има валежи и гръмотевични бури, очакват се и градушки.

В четвъртък ще преобладава слънчево време, със следобедни превалявания и гръмотевици главно в планинските и източните райони. Ще бъде ветровито, а максималните температури слабо ще се понижат.

В петък и събота ще бъде предимно слънчево, с малка вероятност за валежи. Минималните температури ще се понижат, но максималните ще тръгнат нагоре.

#Прогноза за времето, #опасност от градушки #валежи #новини в Метрото

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