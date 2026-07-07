Повече права при пътуване със самолет: ЕП гласува актуализирани правила

Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите със самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент в Страсбург.

Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полета с повече от три часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси.

Евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници.