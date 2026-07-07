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Слънчево, с изолирани следобедни превалявания във вторник

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен западен, в Източна България - южен вятър. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София - около 27°.

По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб до умерен от изток-югоизток. Около и след обяд на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат от 27° до 29°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици.

Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, но със силен вятър от северозапад, в Източна България - от север-североизток, ще проникне по-хладен въздух и в четвъртък предстои временно захлаждане. Ще духа умерен северозападен вятър. Ще преобладава слънчево време, но след обяд ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Валежи и гръмотевици се очакват главно в планинските и източните райони.

В петък и събота ще бъде предимно слънчево. Над източните райони и планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка.Минималните температури ще се понижат, но максималните ще тръгнат нагоре.

#Прогноза за времето, #дъждовно #температури #новини в Метрото

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