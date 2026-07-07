Левски открива европейската си кампания с тежко гостуване в Баня Лука

Левски се завръща на европейската сцена с амбицията да направи първата крачка към втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Българският шампион гостува на Борац Баня Лука в първия двубой от сблъсъка, който ще се играе тази вечер от 21:30 часа, а седмица по-късно двата тима ще определят победителя в реванша на стадион "Георги Аспарухов".

След шампионската титла "сините" влизат в новия сезон с високо самочувствие и сериозно обновен състав. През лятото клубът привлече Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик и Сержиньо, а капитанът Кристиан Димитров и словенският халф Гашпер Търдин удължиха договорите си. Новите попълнения постепенно се вписаха в схемата на Хулио Веласкес, като единствено Сентейес все още не е записал игрови минути заради пропусната подготовка.

Левски остави отлични впечатления в контролите. Столичани записаха три убедителни победи – 4:0 срещу Академик Свищов, 6:0 срещу Етър и 5:0 срещу Радник Сурдулица, а единствената грешна стъпка беше равенството 1:1 срещу Ботев Враца, когато Евертон Бала донесе точката с късен гол.

От другата страна Борац също запази гръбнака на шампионския си състав. Босненците изиграха четири проверки през лятото, в които записаха две победи, едно равенство и една загуба, като традиционно разчитат на компактна игра и силно представяне на собствен терен.

В лагера на Левски са наясно, че фаворит в този сблъсък няма. Именно това подчерта и старши треньорът Хулио Веласкес на официалната си пресконференция.

"Очаква ни труден мач. Борац е шампион и заслужава уважение. Трябва да бъдем скромни, защото силите са изравнени. Амбицията ни е голяма, но тя трябва да бъде подкрепена с правилно поведение на терена“, заяви испанският специалист.

Наставникът няма да може да разчита на Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич, но добрата новина е, че всички новопривлечени футболисти са на разположение.

За Левски това е първият европейски тест след триумфалния минал сезон и възможност клубът да покаже, че завръщането на върха в България не е било случайно. Предимството на "сините" е, че реваншът ще бъде пред собствена публика, но за да го използват максимално, футболистите на Веласкес ще трябва да си тръгнат от Баня Лука с резултат, който да остави развръзката изцяло в техни ръце.