Демерджиев за издирването на Наталия: "Не сме особено доволни от действията до момента на областната дирекция"

Главният секретар на МВР Любомир Николов лично организира издирването на 11-годишната Наталия и на нейния пастрок Асен Симеонов. Това заяви днес вътрешният министър Иван Демерджиев.

Следите на момичето и на похитителя ѝ се губят вече 9 дни, въпреки усилията на полицията и на десетките доброволци. Сред тях вече има и пещерняци, които обхождат скалистите терени.

Министър Демерджиев заяви, че се разширява периметърът на издирване и че няма данни мъжът и момичето да са напуснали страната. Днес той отправи критика към действията на варненската полиция.