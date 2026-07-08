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Демерджиев за издирването на Наталия: "Не сме особено доволни от действията до момента на областната дирекция"

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Главният секретар на МВР Любомир Николов лично организира издирването на 11-годишното момиче и пастрокът й Асен Симеонов

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Главният секретар на МВР Любомир Николов лично организира издирването на 11-годишната Наталия и на нейния пастрок Асен Симеонов. Това заяви днес вътрешният министър Иван Демерджиев.

Следите на момичето и на похитителя ѝ се губят вече 9 дни, въпреки усилията на полицията и на десетките доброволци. Сред тях вече има и пещерняци, които обхождат скалистите терени.

Министър Демерджиев заяви, че се разширява периметърът на издирване и че няма данни мъжът и момичето да са напуснали страната. Днес той отправи критика към действията на варненската полиция.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Не сме особено доволни от действията до момента на областната дирекция, така че правим всичко възможно да подсилим както силите на дирекцията, така и да създадем по-добра организация. Подхождаме с максимална сериозност към този случай, така че вярвам, че ще го разрешим скоро. Има допълнителни полицейски сили, има включване на доброволци, претърсват се големи гористи местности, труднодостъпни, труднопроходими. Данните са, че този човек, който е отвлякъл детето, всъщност обитава тези местности, добре ги познава. Така че е необходима концентрация, много добър анализ и много добра подготовка на тактическа на действията, които предстоят. Обиден съм, че главният секретар ще създаде необходимата организация."

#регионални власти #продължава издирването на Наталия #Иван Демерджиев #Недоволство

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