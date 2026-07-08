БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасно съседство: Кран е надвиснал над къща в столичния...
Чете се за: 02:55 мин.
Депутатите от правната комисия приеха на първо четене...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Румен Радев се срещна с президента на Украйна...
Чете се за: 00:52 мин.
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред...
Чете се за: 03:00 мин.
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба...
Чете се за: 00:45 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна електронното подаване на документи за класирането в гимназиите

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Важна информация за седмокласниците и техните родители. Започна подаването на документи за участие в първото и второто класиране в гимназиите след 7-и клас. Подаването е само електронно и ще продължи три дни – до 10 юли. Какво трябва да се знае при попълването на паралелките – репортаж на Елиана Димитрова.

Срещаме седмокласничката Никол и майка ѝ Ана в столичното 29-о училище. Дошли са в училище-гнездо, за да получат помощ и да подредят правилно паралелките. Никол има бал малко под 400 и иска да учи испански език.

Ана Милева, родител: "127-мо, 21-во, 30-то. Това са училищата, в които първи език е испански и вече следващият втори език е английски."

БНТ: А за Испанската няма ли да стигне бала?

Ана Милева, родител: "Няма да стигне, за съжаление."

БНТ: Трудни ли бяха изпитите?

Никол, ученичка: "Да, особено по математика."

Никол и майка ѝ са подготвили десет желани от тях паралелки, които попълват с помощта на учителите.

Мартина Спасова, учител в 29-о СУ: "Смятам, че детето има достатъчно добри резултати, за да се класира там, където най-много желае."

Желанията се попълват или самостоятелно през онлайн системата на министерството, или пак онлайн, но с помощта на учители. Електронната платформа е отворена 24 часа в денонощието. Броят паралелки, които могат да се попълнят, е неограничен. За какво обаче трябва много да се внимава?

Учениците с по-нисък бал трябва да впишат колкото се може повече паралелки, защото ако попълнят само паралелки с традиционно по-висок бал, има опасност да отпаднат от класирането.

Ваня Станчева, председател на Областната комисия по приема, РУО – София-град: "Започва се класирането от желание номер едно и се върви надолу, като всеки ученик се класира на първата възможност, за която му е достатъчен балът.

Първото класиране ще бъде обявено на 14 юли.

В столицата тази година има 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Те са повече от миналата година, випускът е малко по-малък, а и оценките бяха по-ниски, така че има вероятност балът да падне.

От Регионалното управление напомнят и още нещо важно – след първото класиране учениците задължително трябва да се запишат или да подадат заявление за второто класиране.

Ваня Станчева, председател на Областната комисия по приема, РУО – София-град: "Имаме през годините случаи, в които се вижда, че са класирани и не се записват. Решават, че това е край, след което се оказва, че те нямат място!"

Родителите са в очакване и явно от напрежение не са спали през нощта.

Подаването на заявления започна в 0 часа и само до сутринта бяха подадени близо хиляда.

#НВО след 7. клас #прием в гимназия #седмокласници

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
3
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите
4
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за...
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия
5
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил...
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си
6
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Общество

Опасно съседство: Кран е надвиснал над къща в столичния квартал "Лозенец"
Опасно съседство: Кран е надвиснал над къща в столичния квартал "Лозенец"
Войната по пътищата: Нови мерки за намаляване на пътния травматизъм Войната по пътищата: Нови мерки за намаляване на пътния травматизъм
Чете се за: 06:15 мин.
446 са заболелите от морбили лица у нас в единадесет области на страната 446 са заболелите от морбили лица у нас в единадесет области на страната
Чете се за: 02:47 мин.
Възстановено е движението при км 88 на АМ „Тракия“ в посока Бургас, където се запали тир Възстановено е движението при км 88 на АМ „Тракия“ в посока Бургас, където се запали тир
Чете се за: 00:25 мин.
Първият професионален радиотелескоп ще заработи в обсерваторията "Рожен" Първият професионален радиотелескоп ще заработи в обсерваторията "Рожен"
Чете се за: 02:32 мин.
Мартин Атанасов: Платформата „Диагноза България“ открива аномалии за над 605 млн. лева в здравеопазването Мартин Атанасов: Платформата „Диагноза България“ открива аномалии за над 605 млн. лева в здравеопазването
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г. "Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карлово Разследват смъртта на двумесечно бебе в Карлово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм в Благоевградско Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм в Благоевградско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
МВР проверява полетите на Делян Пеевски
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
МВР влезе в контакт с OFAC заради съмнения за заобикаляне на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ