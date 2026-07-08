Започна електронното подаване на документи за класирането в гимназиите

Важна информация за седмокласниците и техните родители. Започна подаването на документи за участие в първото и второто класиране в гимназиите след 7-и клас. Подаването е само електронно и ще продължи три дни – до 10 юли. Какво трябва да се знае при попълването на паралелките – репортаж на Елиана Димитрова.

Срещаме седмокласничката Никол и майка ѝ Ана в столичното 29-о училище. Дошли са в училище-гнездо, за да получат помощ и да подредят правилно паралелките. Никол има бал малко под 400 и иска да учи испански език.

Ана Милева, родител: "127-мо, 21-во, 30-то. Това са училищата, в които първи език е испански и вече следващият втори език е английски." БНТ: А за Испанската няма ли да стигне бала? Ана Милева, родител: "Няма да стигне, за съжаление."

БНТ: Трудни ли бяха изпитите? Никол, ученичка: "Да, особено по математика."

Никол и майка ѝ са подготвили десет желани от тях паралелки, които попълват с помощта на учителите.

Мартина Спасова, учител в 29-о СУ: "Смятам, че детето има достатъчно добри резултати, за да се класира там, където най-много желае."

Желанията се попълват или самостоятелно през онлайн системата на министерството, или пак онлайн, но с помощта на учители. Електронната платформа е отворена 24 часа в денонощието. Броят паралелки, които могат да се попълнят, е неограничен. За какво обаче трябва много да се внимава?

Учениците с по-нисък бал трябва да впишат колкото се може повече паралелки, защото ако попълнят само паралелки с традиционно по-висок бал, има опасност да отпаднат от класирането.

Ваня Станчева, председател на Областната комисия по приема, РУО – София-град: "Започва се класирането от желание номер едно и се върви надолу, като всеки ученик се класира на първата възможност, за която му е достатъчен балът.

Първото класиране ще бъде обявено на 14 юли.

В столицата тази година има 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Те са повече от миналата година, випускът е малко по-малък, а и оценките бяха по-ниски, така че има вероятност балът да падне.

От Регионалното управление напомнят и още нещо важно – след първото класиране учениците задължително трябва да се запишат или да подадат заявление за второто класиране.

Ваня Станчева, председател на Областната комисия по приема, РУО – София-град: "Имаме през годините случаи, в които се вижда, че са класирани и не се записват. Решават, че това е край, след което се оказва, че те нямат място!"

Родителите са в очакване и явно от напрежение не са спали през нощта.

Подаването на заявления започна в 0 часа и само до сутринта бяха подадени близо хиляда.