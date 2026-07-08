Благотворителна инициатива: Бягане в подкрепа на деца и младежи без родители

Благотворително 5-километрово бягане събра 200 бегачи тази вечер в Борисовата градина.

Бягането „Невидимите деца“ набира средства за равен старт на деца и младежи без родители. Събитието се организира от Дружеството за ООН в България и бегаческата общност Sofia Run Club.

Събраните средства ще се използват за „Програма Генерация“, която осигурява помощ и условия за социална интеграция и възможности за професионално развитие.

Бегачите изминаха 5 км, а таксата за участие беше 5 евро, като всеки може да направи и дарение.

Рут-Констанс Койнарска, Програма „Генерация“: „Това е менторска програма, която е насочена към това деца, които вече са навършили 18 години, да могат да продължат да имат нормален живот, да бъдат интегрирани в обществото.“