Захлаждане с валежи и гръмотевични бури

С умерен и силен вятър от северозапад ще прониква по-студен въздух и през нощта на много места ще има валежи, гръмотевични бури и локални градушки.

Утре преди обяд ще продължи да превалява все още в Югоизточна България. В останалата част от страната денят ще започне със слънчево време, но около и след обяд отново ще има валежи и гръмотевици – главно в южните и източните райони. Има условия и за градушки. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 25 и 31°, в София – около 26°.

Вятърът ще бъде умерен – от северозапад, а в източната половина – вече от североизток.

И по Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. И там ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат от 25 до 27°. Температурата на морската вода е 24° - 25°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

Слънчево ще е и в планините, със следобедни валежи и гръмотевици в масивите в Южна България. Ще духа умерен северозападен вятър.

Захлаждане предстои утре и на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, но ще има и райони с валежи и гръмотевици, главно в следобедните часове.

Ще превалява и в Италия, в източните части на Словакия и Австрия, както и в Южна Полша. В по-голямата част от континента ще бъде слънчево, а в страните от Западна Европа – много горещо. По-високи от обичайните ще останат температурите и на Британските острови.

У нас след захлаждането утре, в петък температурите отново ще тръгнат нагоре и в неделя ще бъде много горещо. Ново, слабо и временно захлаждане предстои в понеделник. В по-голямата част от страната времето в близките дни ще бъде слънчево, но ще има следобедни валежи и гръмотевична дейност, с по-голяма вероятност в източните и планинските райони на страната, както и в планините.