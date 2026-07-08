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Румен Радев се срещна с представители на "Уестингхаус"

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Среща Радев - Уестигхаус
Снимка: Министерски съвет
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Премиерът Румен Радев се срещна в Министерския съвет с представители на ръководството на "Уестингхаус", съобщиха от правителствената пресслужба.

По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Разгледани бяха и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове и очакваната крайна цена.

В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

#ръководство на Уестингхаус #среща #Румен Радев #новини в Метрото

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