Мерки срещу инцидентите на пътя: Ограничават тротинетките в опасни участъци

Столичната полиция е договорила с една от фирмите, даващи тротинетки под наем, да ограничи достъпа им в определени участъци, а максималната им скорост да бъде намалена.

Главен комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Ще работим и в насока да се справим с индивидуалните електрически средства, които са на частни и физически лица."

Тъй като за управлението на тротинетка не е необходима книжка, от полицията апелираха за внимание.

Главен комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Апел към родителите – да бъдат по-внимателни, да разговарят със своите непълнолетни деца, когато им разрешават да управляват тротинетки. Когато им купуват по разни поводи, току-що придобили свидетелство за управление на МПС и им закупуват скъпи автомобили, развиващи висока скорост – да разговарят с тях, че трябва да бъдат внимателни на пътя."

Неправителствени организации направиха предложения и за други мерки. Една от тях е пешеходните светофари да бъдат премахнати и заменени с подлези или надлези.

Тенчо Тенев, бивш шеф на КАТ: "Да се избегне прекият контакт на пешеходците с автомобилите. Подлези, надлези – за това говорим на ключови булеварди в столицата."

Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка: "Санкциите са си санкции, но превенцията е най-важната."

Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите: "При 11 институции, които отговарят за безопасността на движението и не се постига никакъв добър резултат, обратно – резултатите стават все по-лоши – нека да опитаме да станат 2 или 3. Може би опитът ще бъде успешен."

От СДВР коментираха още, че новите камери с изкуствен интелект са още в пробен период и ще следят основно за безопасността по пътищата.