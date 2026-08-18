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Самолет кацна твърде рано на летището в Мюнхен и повреди светлините в началото на пистата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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самолет кацна твърде рано летището мюнхен повреди светлините началото пистата
Снимка: илюстративна
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Пътнически самолет "Еърбъс А380" на "Луфтханза" със 351 пътници е кацнал твърде рано на летището в Мюнхен вчера вечерта и е повредил светлините в началото на пистата, съобщи германската авиокомпания, цитирана от ДПА.

13-годишният самолет е кацнал безопасно и никой от пътниците не е пострадал, заяви говорителка на "Луфтханза".

А380, който е най-големият пътнически самолет в света, е пристигнал от Сан Франциско. След кацането в Мюнхен самолетът е продължил към терминала, където пътниците са слезли безпроблемно. По данни на авиокомпанията Федералното бюро за разследване на авиационни произшествия на Германия е започнало разследване.

Инцидентът стана само два дни след като "Боинг 787 Дриймлайнър" на "Виетнам еърлайнс" излезе извън края на същата писта по време на проблемно излитане. Самолетът е набирал скорост трудно и едва е избегнал инцидент. Опашката му е ударила пистата и и е повредила светлините, обозначаващи пистата. Никой не е пострадал, а по-късно самолетът се е върнал благополучно в Мюнхен.

#"Луфтханза" #писта #самолет

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