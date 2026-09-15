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ЕП свали имунитета на полски крайнодесен евродепутат заради отричане на Холокоста

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Чете се за: 02:45 мин.
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Снимка: илюстративна
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Европейският парламент свали имунитета на крайнодесния полски евродепутат Гжегож Браун по нов случай, свързан с отричане на Холокоста. Решението беше взето само седмици след като полската прокуратура му повдигна обвинения за отделни изказвания, отричащи престъпленията на нацисткия режим, съобщи TVP World.

Гласуването последва препоръка на Комисията по правни въпроси на ЕП, която миналата седмица предложи имунитетът на Браун да бъде свален.

Случаят се отнася до изказвания, направени от Браун по време на публичен дебат във Варшава през септември 2025 г., излъчван онлайн. По искане на главния прокурор на Полша той е обвинен, че е отрекъл геноцидните убийства, извършени от нацистка Германия в газовите камери на „Аушвиц-Биркенау“ и Майданек.

Искането е било внесено в ЕП през февруари.

Публичното отричане на нацистките престъпления, включително геноцида, се наказва в Полша с глоба или до три години затвор.

Браун е лидер на ултранационалистическата партия „Конфедерация на полската корона“ и е известен с анти-ЕС, националистическа и антисемитска реторика.

Той вече е обект на наказателно преследване заради други изказвания, отричащи Холокоста, направени през юли 2025 г. В едно от интервютата той заявява: „Аушвиц с газови камери, за съжаление, е фалшификация“.

ЕП свали имунитета му по този случай през март, което позволи на Института за национална памет на Полша да му повдигне през август две обвинения за публично отричане на нацисткия геноцид.

Правилата на ЕП предвиждат имунитетът да се сваля за конкретни предполагаеми престъпления, поради което за отделни нарушения е необходимо ново искане.

Браун е обект и на други съдебни производства, включително за използването на пожарогасител, с който през декември 2023 г. загаси свещи за Ханука в полския парламент. Други случаи са свързани с предполагаемо незаконно задържане на жена гинеколог, унищожаване на ЛГБТИ изложба и премахване на украински и европейски знамена.

Браун е член на Европейския парламент от 2024 г. На президентските избори в Полша през 2025 г. той завърши четвърти, което беше определено като изненадващо силен резултат за крайнодесния кандидат.

#отричане на Холокоста #отнемане на имунитет #ЕП #полски депутат

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