Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Ню Йорк следващата седмица, тъй като присъствието му е необходимо в Берлин, заяви представител на германското правителство, цитиран от Ройтерс и ДПА.

Мерц трябваше да участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Канцлерът консерватор е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистката партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. АзГ спечели почти пълно мнозинство в регионалния парламент.

Тази неделя ще се произведат избори и в провинциите Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководения от Мерц Християндемократически съюз (ХДС) в източната германска провинция. Същевременно ХДС има почти равни шансове за победа в Берлин заедно с крайнолявата германска партия "Левите", докато АзГ заема трето място.

Към проблемите на Мерц се прибавят и изключително високите цени на бензина, които засягат много шофьори в Германия. Съществуват и разногласия с коалиционния партньор на ХДС - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), относно въпроса за нарастващия брой шофьори в затруднено финансово положение.