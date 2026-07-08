Сигнали за скъпи ястия по морето: НАП проверява заведенията по Черноморието

Масово по Черноморието не се издават касови бележки. В десетки заведения се проверява има ли необосновано поскъпване. Това показват засилените проверки на НАП през изминалите дни в летните ни курорти.

Почти всеки трети обект в Созопол, проверен днес от инспектори на НАП, се оказа в нарушение.

Анна Митова, НАП: „Това, което наблюдаваме, е една тревожна тенденция за неиздаване на касови бележки масово по Черноморието. Имаме обект, който е един от най-посещаваните и най-популярните на Каваците, при който е установено, че се оперира с нефискален принтер. Това означава, че продажбите, които се правят през фискалното устройство, не се регистрират в НАП.“

След множество сигнали в социалните мрежи от приходната агенция са изискали документи от 50 обекта в Созопол, които се проверяват за необосновано повишаване на цените след въвеждането на еврото.

Анна Митова, НАП: „Това са торта за 18 евро, таратор за 9 евро. Има, да, потвърждават се тези сигнали.“

Ростислав Иванов, управител на заведение в Созопол: „4,50 е при нас тараторът. Абсолютно никаква разлика няма спрямо миналата година. Може да сравните, да видите.“

Заради множеството нарушения от НАП ще командироват допълнителни инспектори, за да засилят проверките по морето.