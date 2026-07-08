Разкриха група за кражби от автомобили: Задържани са трима грузинци, действали по Южното Черноморие

При спецакция на полицията са задържани трима грузински граждани, заподозрени за кражби от автомобили в района на местността „Буните“ край Ахелой.

53-годишен мъж е заловен в момент, в който извършвал кражба от паркиран автомобил с руска регистрация. При претърсване на автомобила, с който се придвижвал, полицаите открили специализирано заглушително устройство, известно като „тапа“. То прихваща сигнала от дистанционното управление и не позволява автомобилът да бъде заключен, без собственикът да разбере.

По първоначални данни от автомобилите са откраднати около 1000 евро. В Равда е задържан и негов съучастник. По-късно е арестуван още един участник в престъпната схема.